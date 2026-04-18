Kathryn Newton ha confermato su Instagram che parteciperà a ‘Avengers: Doomsday’, interpretando Cassie Lang. L’attrice ha rivelato di essere tra i membri del sindacato SAG-AFTRA che prenderanno parte al film, che rappresenta uno dei prossimi grandi progetti della Marvel. La notizia riguarda la presenza di Newton nel cast e il suo ruolo come Cassie Lang.

Kathryn Newton ha annunciato venerdì su Instagram di essere una delle, diciamocelo, metà dei membri del sindacato SAG-AFTRA che prenderanno parte al prossimo grande kolossal di supereroi della Marvel. Newton ha rivelato il suo ritorno in modo ironico sui social media, aprendo una scatola che conteneva una sedia da regista con il suo nome sul retro e il logo del film sul davanti. È un’allusione ironica al modo in cui la Marvel ha annunciato tutti gli eroi e i cattivi che torneranno nell’attesissimo sequel. Bentornata Cassie Lang. «È minuscolo lui (il padre) perché Cassie Lang diventa minuscola», esclama Newton. Ciò significa probabilmente che Cassie seguirà le orme in miniatura di suo padre, Scott Lang (Paul Rudd).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cassie Lang tornerà in ‘Avengers: Doomsday’ interpretata da Kathryn Newton

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