Caso Spada il sospetto degli inquirenti | Cercò di nascondere il decesso di una vittima

Le indagini sul caso Spada si arricchiscono di nuovi dettagli, dopo che gli inquirenti hanno rivelato che il sospetto principale avrebbe tentato di nascondere il decesso di una vittima. Luca Spada, soccorritore della Croce Rossa, è attualmente indagato per omicidio pluriaggravato. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo che prosegue con ispezioni e ascolti, senza ulteriori commenti ufficiali.

Nuovi tasselli si aggiungono al complesso mosaico investigativo attorno a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa indagato per omicidio pluriaggravato. Dalle carte della Procura emerge un dettaglio giudicato centrale dagli inquirenti: il presunto tentativo di occultare l'intero trasporto di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate “Sono troppo uguali…”. Mamma e figlia avvelenate, il sospetto atroce degli inquirentiEsistono ombre che si allungano ben oltre il confine di una tragedia domestica, trasformando un lutto improvviso in un enigma degno dei più oscuri... Report e il caso scottante del “papello” di Bellavia finito nelle mani degli inquirentiAl consulente della trasmissione di Ranucci è stato sottratto oltre un milione di file. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario; Spada si è provocato l'embolia gassosa per due volte come prova? La difesa respinge la tesi; Luca, Spada, il presunto serial killer dell'ambulanza di Forlì: Mercoledì facciamo secco qualcuno. La telecamera non funzionò durante un sospetto omicidio; Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casi. Caso Luca Spada, il figlio di uno degli anziani morti a Forlì: Ho subito pensato ad anomalie nell’ambulanzaA Fanpage.it parla il figlio di Francesco Maria Scavone, il 69enne morto poco dopo il viaggio sull'ambulanza guidata da Luca Spada, il soccorritore della ... fanpage.it «Sognare di uccidere qualcuno» e il caso di Giampaolo Amato, le ricerche sul web di Luca Spada prima e dopo il sospetto omicidio sull'ambulanza: «In tutte le morti lui c'era»Le indagini a Forlì sull'operatore della Croce Rossa accusato dell'omicidio di Deanna Mambelli e sospettato di altri casi. Il nodo delle siringhe usate per insufflare l'aria e la telecamere sul mezzo. corrieredibologna.corriere.it «Sognare di uccidere qualcuno» e il caso di Giampaolo Amato, le ricerche sul web di Luca Spada prima e dopo il sospetto omicidio sull'ambulanza: «In tutte le morti lui c'era» x.com Cronaca. Caso Luca Spada, la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro rompe il silenzio: "Mai ricevuto segnali o sospetti" facebook