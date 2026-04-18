Caso Ceravolo | arresti dopo 14 anni il rischio di nuovi errori

Dopo quasi quattordici anni, si sono concluse le indagini e sono stati effettuati degli arresti nel caso dell’omicidio di Filippo Ceravolo. I sospettati sono stati fermati in relazione a questa vicenda, che ha avuto inizio con un delitto avvenuto nel 2009. Le autorità hanno portato avanti le verifiche e le indagini fino a identificare i presunti responsabili, aprendo così una nuova fase processuale.

Dopo quasi quattordici anni di attesa e silenzi, il caso dell’omicidio di Filippo Ceravolo si apre finalmente a un nuovo capitolo processuale con gli arresti dei presunti responsabili. La vicenda risale al 2012, quando il ventenne di Soriano morì nella zona di Pizzoni a causa di un guasto all’auto che lo costrinse ad accettare il passaggio da una persona sbagliata, finendo vittima di un’esecuzione brutale. Il peso del tempo e la fragilità delle prove nel territorio vibonese. La gestione politica della notizia ha scatenato reazioni contrastanti in Calabria, con dichiarazioni istituzionali che hanno accolto con entusiasmo gli arresti. Tuttavia, segue da vicino le dinamiche della provincia di Vibo Valentia, l’esultanza appare prematura e forse superficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ceravolo: arresti dopo 14 anni, il rischio di nuovi errori Notizie correlate Leggi anche: Test antidroga USA: tra errori e falsi positivi, il rischio arresti Catanzaro, crisi politica a rischio: ricostruzione post-ciclone, posti di lavoro e stadio Ceravolo a rischio blocco.Catanzaro è al centro di una profonda crisi politica e amministrativa, innescata da una complessa “partita a scacchi” tra il sindaco Sergio Fiorita e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Presi i presunti killer di Filippo Ceravolo, 19enne vittima innocente della 'ndrangheta. Il padre: Ora so i loro nomi; Svolta sull’omicidio Ceravolo: 5 indagati e 3 arresti, il procuratore Curcio: Il povero Filippo non c’entrava nulla · ilvibonese.it; 'Ndrangheta nel Vibonese: tra gli arrestati i presunti assassini di Filippo Ceravolo; ‘Ndrangheta nel Vibonese e omicidio Ceravolo: i NOMI degli arrestati e l’elenco degli indagati · LaC News24. Caso Ceravolo, Agende Rosse: Dopo 14 anni può iniziare la veritàIl movimento ha espresso gratitudine per l’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo ... zoom24.it Delitto Ceravolo: se 14 anni vi sembrano pochi per iniziare un processo poniamoci qualche domandaHo trovato scomposte ed eccessive le dichiarazioni istituzionali della politica calabrese per l’esultanza degli arresti dei presunti responsabili dell’omicidio di Filippo Ceravolo. Davvero possiamo es ... corrieredellacalabria.it Caso Ceravolo, Agende Rosse: “Ora verità e giustizia” Vicinanza alla famiglia dopo anni di attesa Leggi su Catanzaroinforma #Catanzaro #Ceravolo #Giustizia #AgendeRosse #Calabria - facebook.com facebook