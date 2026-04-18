Caserma Boscariello la Cittadella dello sport mai partita Un progetto simbolo mai trasformato in realtà

Da napolitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Caserma Boscariello, conosciuta come la Cittadella dello sport, rappresentava un progetto promesso per la zona di Miano e Scampia, nella periferia nord di Napoli. L’obiettivo era creare un polo dedicato allo sport che potesse favorire l’inclusione sociale e contribuire alla riqualificazione urbana. Tuttavia, fino ad oggi, l’intervento non è mai stato realizzato e il sito rimane ancora in attesa di un’eventuale trasformazione.

Doveva diventare uno dei simboli della rigenerazione della periferia nord di Napoli, tra i quartieri di Miano e Scampia, un intervento capace di unire sport, inclusione e recupero urbano. Il progetto della cittadella dello sport nella Caserma Boscariello nasce infatti all’interno di una più ampia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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