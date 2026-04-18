Caserma Boscariello la Cittadella dello sport mai partita Un progetto simbolo mai trasformato in realtà

La Caserma Boscariello, conosciuta come la Cittadella dello sport, rappresentava un progetto promesso per la zona di Miano e Scampia, nella periferia nord di Napoli. L’obiettivo era creare un polo dedicato allo sport che potesse favorire l’inclusione sociale e contribuire alla riqualificazione urbana. Tuttavia, fino ad oggi, l’intervento non è mai stato realizzato e il sito rimane ancora in attesa di un’eventuale trasformazione.