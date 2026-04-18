Caserma Boscariello la Cittadella dello sport mai partita Un progetto simbolo mai trasformato in realtà
La Caserma Boscariello, conosciuta come la Cittadella dello sport, rappresentava un progetto promesso per la zona di Miano e Scampia, nella periferia nord di Napoli. L’obiettivo era creare un polo dedicato allo sport che potesse favorire l’inclusione sociale e contribuire alla riqualificazione urbana. Tuttavia, fino ad oggi, l’intervento non è mai stato realizzato e il sito rimane ancora in attesa di un’eventuale trasformazione.
Doveva diventare uno dei simboli della rigenerazione della periferia nord di Napoli, tra i quartieri di Miano e Scampia, un intervento capace di unire sport, inclusione e recupero urbano. Il progetto della cittadella dello sport nella Caserma Boscariello nasce infatti all’interno di una più ampia.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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