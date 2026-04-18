Casagiove | scontro elettorale tra vecchie alleanze e nuovi nodi idrici

A Casagiove le elezioni amministrative si avvicinano e il dibattito si concentra tra le forze politiche storiche e le nuove proposte. Una possibile candidatura emergente ha portato alla luce discussioni sulla gestione delle risorse idriche e su eventuali rapporti con soggetti privati. La campagna elettorale si sta sviluppando in un clima di tensione tra le alleanze di lunga data e le proposte di cambiamento.

Le prossime elezioni amministrative a Casagiove si profilano come uno scontro serrato tra due fazioni consolidate, mentre l’ipotesi di una nuova candidatura politica solleva interrogativi su potenziali intrecci tra gestione idrica e interessi privati. Da un lato si muovono Francesco Moscatiello e Beppe Vozza, dall’altro emerge la figura di Raffaella Zagaria, sostenuta dai fratelli Melone, in un contesto dove i nodi legati alla gestione del servizio idrico locale e agli appalti della Zeta Costruzioni rischiano di diventare il fulcro del dibattito elettorale. Scenari politici: tra alleanze storiche e nuove sfide per il palazzo. Il casagiovese sta prendendo forma con la conferma di due schieramenti principali pronti alla competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casagiove: scontro elettorale tra vecchie alleanze e nuovi nodi idrici Notizie correlate Legge elettorale, giovedì nuovo round: tutti i nodi ancora aperti(Adnkronos) – La prossima seduta della commissione Affari costituzionali è fissata per giovedì. Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradaliPubliacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con...