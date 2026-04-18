Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si sfidano Carrarese e Pescara in una partita di calcio. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: la Carrarese ha perso 2-0 in trasferta contro la Reggiana, mentre il Pescara ha subito un 2-1 in casa contro la Sampdoria. Le formazioni ufficiali, i convocati e le quote sono stati comunicati, e sono disponibili pronostici sulla partita.

Carrarese e Pescara sono reduci da una sconfitta, rispettivamente per 2-0 sul campo della Reggiana e per 2-1 allo stadio Adriatico contro la Sampdoria. Basta guardare la classifica di Serie B però per capire che gli effetti sono stati diversi e anche le modalità a dire il vero, ma questo per saperlo bisogna aver visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Pescara (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici

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