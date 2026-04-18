Carrarese-Pescara domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 si affrontano Carrarese e Pescara in una partita valida per il campionato. La Carrarese ha perso per 2-0 contro la Reggiana, mentre il Pescara ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria allo stadio Adriatico. Entrambe le squadre cercano di tornare ai risultati positivi, dopo le ultime sconfitte.

Carrarese e Pescara sono reduci da una sconfitta, rispettivamente per 2-0 sul campo della Reggiana e per 2-1 allo stadio Adriatico contro la Sampdoria. Basta guardare la classifica di Serie B però per capire che gli effetti sono stati diversi e anche le modalità a dire il vero, ma questo per saperlo bisogna aver visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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