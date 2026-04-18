Carrarese-Pescara domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 si affrontano Carrarese e Pescara in una partita di campionato. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: la Carrarese ha perso 2-0 in trasferta contro la Reggiana, mentre il Pescara ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 contro la Sampdoria. La gara si svolgerà sul campo della Carrarese.

Carrarese e Pescara sono reduci da una sconfitta, rispettivamente per 2-0 sul campo della Reggiana e per 2-1 allo stadio Adriatico contro la Sampdoria. Basta guardare la classifica di Serie B però per capire che gli effetti sono stati diversi e anche le modalità a dire il vero, ma questo per saperlo bisogna aver visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Pescara (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Verona-Milan (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan fa tappa al Bentegodi per provare ad uscire da questo tunnel negativo nel quale é entrato qualche settimana fa. Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPartiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Carrarese - Pescara - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 19/04/2026; Carrarese-Pescara, punti pesantissimi in palio: ultime, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la partita; Carrarese-Pescara in diretta, Serie B Live dal Stadio dei Marmi; Serie B. Verso Carrarese-Pescara : assenti i tifosi ospiti. Pronostico Carrarese vs Pescara – 19 Aprile 2026Il confronto di Serie B fra Carrarese e Pescara si gioca il 19 Aprile 2026 alle 15:00 nello storico Stadio dei Marmi. Una cornice ideale per un duello che ... news-sports.it Carrarese-Pescara, punti pesantissimi in palio: ultime, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la partitaPadroni di casa a caccia di preziosissimi punti playoff, ospiti alla ricerca di pesantissimi punti salvezza: Carrarese-Pescara, gara del cuore di Silvio Baldini in programma domenica 19 aprile alle or ... ilpescara.it CALCIO Carrarese-Pescara, punti pesantissimi in palio: ultime, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la partita Leggi qui facebook Pescara e Pineto: esame per due contro Carrarese e Arezzo x.com