Il leader di un partito di opposizione ha accusato il governo in carica di aver accumulato fallimenti in diversi settori, tra cui sicurezza e politica estera. Secondo quanto dichiarato, gli effetti di queste mancanze si riflettono sui cittadini, che devono affrontare aumenti nei costi di energia e di vita. La critica si concentra sulle conseguenze pratiche delle decisioni del governo, senza entrare nel merito delle cause specifiche.

ROMA – “Il governo Meloni ha accumulato fallimenti, dalla sicurezza alla politica estera. Il problema è che a pagare il prezzo di questi fallimenti sono gli italiani col carovita e col caro energia”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento alla Camera. “La restaurazione avviene passo dopo passo, in modo organico. Piano piano comincia a scardinare qualche norma dello Spazzacorrotti, poi le intercettazioni. Poi andiamo ad avere un ministro che scrive sul libro che usare un trojan per mazzette di modestissime entità è un fuor d’opera. E poi abbiamo l’interrogatorio prima dell’arresto, una norma confezionata per la classe dirigente, ma ci siamo trovati con spacciatori e borseggiatori che scappano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caro energia, Conte: ‘colpa dei fallimenti della Meloni’

Conte: Meloni fallimentare su esteri e sicurezza, pagano gli italiani

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