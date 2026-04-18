A Cremona, tutti i mezzi pubblici sono ora alimentati a energia elettrica, sostituendo i tradizionali autobus a diesel. Nel frattempo, i prezzi dei carburanti continuano a salire a causa delle tensioni internazionali, rendendo difficile per molte persone trovare benzina o diesel disponibili alle pompe. La situazione ha portato a un cambiamento nelle modalità di trasporto pubblico locale, con l’introduzione di autobus completamente elettrici.

Mentre la guerra in Iran fa schizzare i prezzi dei carburanti e lascia a piedi sempre più persone nel mondo, che trovano la stazione di servizio a secco o non riescono a far fronte all’incremento dei costi, Cremona è diventato il primo capoluogo lombardo dove la flotta urbana di autobus per il trasporto pubblico è al 100% elettrica. Sono 34 i mezzi elettrici ora in servizio in città, gli ultimi 3 operativi dall’inizio di aprile. Una svolta green maturata nel tempo: la sperimentazione sull’impiego di autobus a trazione elettrica ha preso il via nel 2022 e ha richiesto un investimento complessivo di 15,3 milioni di euro, realizzato con il supporto dei finanziamenti assegnati a Cremona dal Piano Strategico Nazionale di Mobilità Sostenibile (Psnms) - per 6,8 milioni - e dei fondi del Pnrr pari a 5,6 milioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caro carburanti? A Cremona ora i bus sono tutti elettrici

Notizie correlate

Cremona: 34 bus elettrici, 15 milioni di euro per la mobilitàCremona ha raggiunto un traguardo storico diventando il primo capoluogo lombardo con una flotta di autobus urbani al 100% elettrica.

Trasporti, taxi e bus turistici: a Terni è allarme “caro carburanti”Sono oltre mille e duecento le imprese della mobilità professionale su stra nel territorio provinciale: l’incubo degli aumenti per un pieno di diesel...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'inflazione torna a crescere: il caro carburante pesa su trasporti e carrello alimentare; Caffè sempre più caro, alimentari in crescita e impennata dei carburanti. L'indice dei prezzi al consumo a marzo: aumenti generalizzati e tensioni geopolitiche spingono l'inflazione verso l'alto; Aumento carburanti: dal Governo un credito d'imposta sul gasolio agricolo; Caro carburanti, prezzo diesel e benzina: cosa è cambiato con tregua tra Usa e Iran.

L'inflazione torna a crescere: il caro carburante pesa su trasporti e carrello alimentareL’inflazione a Cremona torna a crescere. La rilevazione effettuata per il mese di marzo segna un aumento tendenziale dell’1,30% ... cremonaoggi.it

Caro carburanti, vertice Regione-Saras: Pronti a garantire un aumento dei volumiCollegamenti, continuità territoriale e impatto sui costi per imprese e cittadini al centro dell’incontro tra i vertici del gruppo e gli assessori Emanuele Cani e Barbara Manca. sardiniapost.it

Caro #carburanti, anche in #Sardegna camion, tir e ogni altro mezzo impegnato nella distribuzione dei beni e delle derrate alimentari, spegneranno i motori nelle prossime settimane - facebook.com facebook

Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com