Carceri il collasso dietro le sbarre | ad Ancona la presentazione de L' Emergenza negata

Da anconatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona è stata presentata una nuova analisi sul sistema carcerario italiano, concentrandosi sulle criticità strutturali e sul sovraffollamento che spesso portano a situazioni di emergenza. L'incontro ha illustrato dati e approfondimenti sulla condizione delle strutture penitenziarie, evidenziando le difficoltà quotidiane affrontate da detenuti e operatori. La discussione si è focalizzata sulla situazione attuale delle carceri e sulle problematiche più evidenti.

ANCONA – Mettere a nudo la realtà del sistema carcerario italiano, analizzandone le criticità strutturali e il sovraffollamento che troppo spesso sfocia in emergenza. È questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio, sabato 18 aprile alle ore 16:30, presso la sede di via.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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