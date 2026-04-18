Il 18 aprile va in onda su Rai 1 il quinto appuntamento di Canzonissima, dedicato a un omaggio a Loretta Goggi. Durante la puntata, i cantanti si sfideranno con la prova intitolata

In questo quinto appuntamento i cantati si metteranno alla prova con la sfida "La canzone che avrei voluto scrivere io".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi

Notizie correlate

Canzonissima, oggi nuovo appuntamento: l’omaggio a Loretta Goggi(Adnkronos) – Oggi, sabato 18 aprile, quinto e nuovo appuntamento con 'Canzonissima', in diretta alle 21.

Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci: le anticipazioni del 4 aprileDopo il successo della settimana scorsa, con 2 milioni 135 mila spettatori pari al 19,4% di share, torna Canzonissima, il programma guidato...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: A Canzonissima un omaggio a Loretta Goggi; Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi; Canzonissima, scaletta quinta puntata: l'omaggio a Loretta Goggi, il monologo di Serena Rossi, Maledetta Primavera cantata da Francesca...; Canzonissima, oggi 18 aprile: le anticipazioni del nuovo appuntamento.

Canzonissima, quinta puntata sabato 18 aprile su Rai 1: Cocciante, Serena Rossi, omaggio a Loretta Goggi e le canzoni in garaCanzonissima sabato 18 aprile su Rai 1: Cocciante, Ruggeri, Moro, Arisa e Grigolo in gara. Serena Rossi canta Reginella, omaggio a Loretta Goggi. Le canzoni e il voto ... lifestyleblog.it

Canzonissima, oggi nuovo appuntamento: l'omaggio a Loretta GoggiOggi, sabato 18 aprile, quinto e nuovo appuntamento con 'Canzonissima', in diretta alle 21.20 au Rai1. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata 'La Notte' di Arisa. Questa sarà una serata ... adnkronos.com

OMAGGIO A LORETTA GOGGI! Domani sera a Canzonissima (Rai Uno, 21:20), un tributo imperdibile alla nostra Regina! Il corpo di ballo si scatenerà su “Vieni via con me” (Taratapunzi-e) e Francesca Fialdini canterà l'intramontabile “Maledetta Prim facebook

Sabato Serena Rossi sarà ospite a #Canzonissima: porterà un monologo sulle canzoni napoletane e interpreterà “Reginella”. Nello show di Milly verrà dedicato un omaggio a Loretta Goggi, con una coreografia su “Taratapunzi-e” e Francesca Fialdini intonerà x.com