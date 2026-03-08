Domenica In oggi nuovo appuntamento | tutti gli ospiti in studio

Domenica In torna in onda con un nuovo episodio e ospiti pronti a condividere il palco. Tra loro ci sono artisti che hanno partecipato di recente al Festival di Sanremo, tra cui una cantante nota per il brano “Voilà”. La puntata prevede anche altri protagonisti dello spettacolo, pronti a interagire in studio. L’appuntamento è fissato per oggi, con la trasmissione che continua a coinvolgere pubblico e telespettatori.

(Adnkronos) – Reduci dal recente successo sanremese, Elettra Lamborghini, con il brano "Voilà", e Francesco Renga, con "Il meglio di me", ospiti oggi 8 marzo del nuovo appuntamento con "Domenica In", condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda dalle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata ospiterà anche numerosi protagonisti del cinema e della televisione, a partire da Alessandro Gassmann che presenterà la nuova serie-tv "Guerrieri – La regola dell'equilibrio" in cui interpreta l'avvocato Guido Guerrieri, in onda da lunedì 9 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai 1, diretta da Gianluca Maria Tavarelli.