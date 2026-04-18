Sabato 18 aprile alle 21.30 va in onda su Rai1 il quinto appuntamento di “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La serata sarà caratterizzata da esibizioni di artisti e da un casting dedicato a “Ballando con le stelle”. La conduzione di Carlucci si svolgerà tra riferimenti a miti del passato e selezioni di nuovi talenti.

Sabato 18 aprile alle 21.30 su Rai1, quinto appuntamento con “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata “ La Notte ” di Arisa, che sabato prossimo accederà alla finale insieme a “ Il mio canto libero ”, interpretato da Fabrizio Moro, e “ La leva Calcistica della classe ‘68 ” interpretata sempre da Arisa e a “ Caruso ” di Lucio Dalla, interpretata da Vittorio Grigólo. Protagonisti della serata – il cui tema è “ La canzone che avrei voluto scrivere io ” – saranno: Riccardo Cocciante (Il cielo in una stanza). Enrico Ruggeri (A muso duro). Fabrizio Moro (Ma il cielo è sempre più blu).🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SCATENATA TRA MITI E CASTING PER BALLANDO

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