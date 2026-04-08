Sui social, ci siamo ormai abituati a comportamenti che spesso sembrano fuori controllo, al punto che potremmo rendersi conto troppo tardi di cosa sia realmente la follia. Anche nel mondo della politica, le azioni e le dichiarazioni rischiano di sfuggire alla ragionevolezza, creando un clima di incertezza. In un articolo su Repubblica, un giornalista analizza con chiarezza il concetto di Madman Theory, ma l’autore stesso introduce un elemento di dubbio.

Enrico Franceschini su Repubblica spiega la Madman Theory con estrema lucidità. Tuttavia, io ci vedo un “però”. Il problema non è solo se Trump “ci è o ci fa”, ma come la nostra percezione della “pazzia” possa essere stata geneticamente modificata dall’ecosistema digitale in cui viviamo. Siamo passati dalla diplomazia delle “linee rosse” alla politica del “perma-noise” (rumore permanente). Se tutti urlano, il pazzo non sembra più tale; sembra solo quello che urla un po’ più forte. Il problema è che la gente è abituata alla violenza verbale. Se un tempo una minaccia nucleare via radio avrebbe svuotato le città, oggi viene consumata tra un video di gattini e una ricetta su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo così abituati alla ‘pazzia’ sui social che potremmo riconoscere la follia reale solo troppo tardi. Anche in politica

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