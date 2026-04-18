Camionista muore nell’incidente tragico scontro tra tir e auto

Un incidente grave si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 lungo la strada E45 all’uscita di Resina. Un tir si è scontrato con un’auto, causando la morte di un camionista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Perugia, 18 aprile 2026 – Un tragico incidente è avvenuto intorno alle 07:30 di oggi, 18 aprile, lungo la E45 all’altezza dell’uscita di Resina. Un uomo, polacco di 65 anni, è morto sul colpo nel violento impatto tra il suo camion e un’auto. Rimaste ferite in modo lieve anche altre due persone. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto insieme a vigili del fuoco e personale del 118. Personale che ha tentato, invano, di rianimare il conducente del mezzo pesante, per il quale non è stato possibile far niente. Saranno gli eventuali accertamenti medici a chiarire le cause del decesso dell’uomo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camionista muore nell’incidente, tragico scontro tra tir e auto Il momento dell’incidente: camion contro un negozio a Castellammare Notizie correlate Leggi anche: Muore nello scontro, tragico incidente tra moto e auto Muore nell’incidente, tragico frontale tra moto e autoLa Spezia, 4 aprile 2026 – Un altro tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vicenza, incidente frontale tra autocarro e furgone: muore camionista di 50 anni; Due tir si scontrano tra Carisio e Santhià: muore sul colpo un autotrasportatore di 63 anni; Autocisterna si ribalta in autostrada: lavorava nel Ravennate il camionista morto in A14; Fabio Benini muore a 46 anni: tragico schianto in moto di notte. Sabato l’ultimo saluto a Zanica - Video. Esce di strada e muore: tragico incidente nella bergamascaAd avvertire i soccorsi, prima dell'alba, un camionista di passaggio lungo Sp 119, nella bergamasca, all'altezza di Stezzano: un auto fuori strada. Per l'uomo a bordo però non c'era già più nulla da ... rainews.it Muore nello schianto in A14. Il camionista lavorava a FaenzaIl conducente dell’autocisterna, Ion Barbulescu, aveva 54 anni. Il mezzo trasportava etere: vigili del fuoco al lavoro per ore nel tratto bolognese. ilrestodelcarlino.it Drammatico incidente in E45, muore camionista Link all'articolo al primo commento facebook Drammatico incidente sulla Sr308 a Loreggia: morto un camionista di 50 anni, tre feriti di cui una grave. Indagini sulla dinamica. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com