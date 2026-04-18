Camarda e l’infortunio | La paura ha provato a parlarmi Poi il messaggio sul ritorno | Video

L’attaccante del Milan, Francesco Camarda, ha condiviso un video su Instagram in cui si rivolge ai suoi follower parlando del suo infortunio. Nel messaggio, ha menzionato di aver sentito la paura durante il percorso di recupero e ha comunicato l’intenzione di tornare in campo. Il video è stato pubblicato recentemente e riguarda il suo stato di salute e i prossimi passi verso il rientro.

La stagione di Camarda è stata difficile, anche per colpa del grave infortunio alla spalla che lo ha messo KO per una lunghissima porzione dell'anno. Al momento l'attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha saltato 14 partite dopo l'operazione chirurgica. Il giocatore è pronto a tornare in campo come comunicato dal Lecce stesso, ma salterà anche la sfida di lunedì contro la Fiorentina, pronto a tornare a disposizione di Di Francesco dalla prossima settimana. "Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back". Questo il messaggio del giovane attaccante del Milan che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video con il suo percorso riabilitativo: lavoro in palestra con esercizi specifici per il recupero della spalla.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Camarda e l’infortunio: “La paura ha provato a parlarmi”. Poi il messaggio sul ritorno | Video Notizie correlate Camarda, svelato il giallo del mancato ritorno al Milan: infortunio e operazioneUn colpo di scena medico ha riscritto il mercato di gennaio di Francesco Camarda. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lecce, il ritorno di Camarda. Pronto per mister Di Francesco dopo l'infortunio; Camarda a disposizione da martedì; Rientro Camarda: c’è la data ufficiale, il Lecce ritrova il giovane attaccante; Buone notizie per Camarda: le ultime sul rientro dopo l'infortunio e l'annuncio del Lecce. Buone notizie per Camarda: le ultime sul rientro dopo l'infortunio e l'annuncio del LecceL’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile ... calciomercato.com FLASH | Lecce, quando torna Camarda dall’infortunio: ora c’è una data!Infortunio Camarda – In casa Lecce arrivano importanti, importantissime novità per questo delicato finale di stagione. Per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione e a blindare la salvezza, ... fantamaster.it Lewandowski, Vlahovic, Kean, ma… Camarda Un dilemma estivo. E intanto scrive alla Ibra… facebook Lewandowski, Vlahovic, Kean, ma… Camarda Un dilemma estivo. E intanto scrive alla Ibra… x.com