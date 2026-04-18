Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra un giocatore e la Juventus, con incontri frequenti e un progetto ben definito. Il rappresentante del calciatore, molto coinvolto, ha ricevuto alcune proposte che prevedono un investimento di circa 30 milioni di euro. Il giocatore, che ha espresso interesse e ha consultato il suo agente, ha anche richiesto un parere a un suo amico. La volontà di trasferimento sembra legata alla necessità di qualificarsi in Champions League.

Bernardo Silva Juve, contatti continui. Presentato il progetto: Mendes colpito, il giocatore è lusingato e ha chiesto un parere a. Affare da 30 milioni, serve la Champions. Se lo scorso anno il mercato internazionale era stato scosso dal passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli, quest’anno il nome capace di accendere le fantasie dei top club europei è quello di Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City di Guardiola, ha ufficialmente annunciato l’addio alla Premier League, aprendo una partita a scacchi per il suo futuro che vede la Juventus in prima linea. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante i quasi 32 anni (che festeggerà ad agosto), la carta d’identità di Bernardo Silva resta sinonimo di eccellenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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