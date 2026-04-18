Durante le trattative di calciomercato, sono emerse nuove dettagli sulla ricerca di un centrocampista da parte di un grande club italiano. Un giornalista ha svelato che il club in questione ha tentato di ingaggiare il giocatore, ma senza successo. La notizia riguarda in particolare il coinvolgimento di un noto giocatore francese, attualmente in forza a un'altra squadra, e la sua possibilità di trasferimento in un club di Serie A.

Adrien Rabiot è stato tra i colpi più importanti dell'ultima sessione estiva del mercato del Milan. L'ex Marsiglia ha cambiato il volto del centrocampo del Diavolo, e insieme a Modric si è preso le redini della squadra, diventando una proiezione in campo delle idee dell'allenatore Massimiliano Allegri. Rabiot sta giocando una grandissima stagione e quando è stato assente si è visto. Il giornalista Nicolò Schira ha svelato un interessante retroscena di mercato sul centrocampista francese del Milan. Ecco il post su X. "Dietro le quinte - Adrien Rabiot era stato avvicinato da un Club Saudita. C'era un'offerta enorme: contratto di 3 anni e stipendio favoloso per cercare di convincerlo a unirsi alla Saudi Pro League, ma il centrocampista francese ha rifiutato perché è molto soddisfatto del Milan e vuole restare".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, clamoroso retroscena su Rabiot: ecco da chi è stato cercato

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