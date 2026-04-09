Un cittadino ha subito una caduta a causa di una buca nascosta e non segnalata lungo una strada in provincia di Empoli. La caduta ha provocato lesioni alla caviglia e al ginocchio. Il Comune ha deciso di pagare un risarcimento di 12.000 euro per i danni subiti dal residente. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte.

Empoli, 9 aprile 2026 – Una buca lungo la strada poco visibile e non segnalata, il piede che ci finisce dentro e la caduta a terra con lesioni alla caviglia e al ginocchio. Allo sfortunato pedone ci sono voluti cinque anni e un ricorso in appello per dimostrare le sue ragioni e ottenere il risarcimento per i danni subiti. https:www.lanazione.itsienaeconomiaacqua-sapone-vertenza-wwb23ogt La sentenza. La Corte di Appello di Firenze ha infatti condannato il Comune di Empoli a pagare il cittadino circa 12mila euro imputando la responsabilità della caduta al 90 all’ente pubblico e il residuo 10 per cento allo stesso pedone. L’uomo, appena cinquantenne all’epoca dei fatti, ha impugnato il rifiuto del Tribunale di Firenze alla richiesta di danni e in secondo grado i giudici gli hanno dato ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade nella buca e si ferisce, il Comune paga i danni a un cittadino: rimborso da 12mila euro

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