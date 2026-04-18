Bus a rischio a Novara | proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio
A Novara, il servizio di trasporto pubblico su bus potrebbe subire variazioni il 14 maggio a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dai lavoratori. La manifestazione interesserà i mezzi gestiti dall'azienda Sun, con possibili cancellazioni di corse e modifiche ai percorsi previsti per tutta la giornata. I pendolari sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
Chi si sposta in bus a Novara dovrà fare i conti con un nuovo stop. Per il prossimo 14 maggio è stato infatti proclamato uno sciopero che metterà a rischio il regolare servizio dei bus gestiti da Sun, con possibili cancellazioni e percorsi limitati per l'intera giornata.Il nuovo sciopero in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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