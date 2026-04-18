Buon compleanno Helga Cossu Massimiliano Pani Tito Schipa jr

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra queste, si trovano artisti, sportivi e politici, come Helga Cossu, Massimiliano Pani, Tito Schipa Jr., Roberto Calderoli, Fabio Caressa, Wojciech Szczesny, Luigi Grillo e Claudio Sabelli. Viene fatto un augurio di buon compleanno a tutte queste figure, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

La Maddalena di Piero di Cosimo in mostra a Palazzo Venezia: un viaggio nella vita delle donne nel Rinascimento fiorentino Oggi 18 aprile compiono gli anni: Wojciech Szczesny, calciatore; Arianna Szörényi, reduce da Auschwitz; Franca Vendrame, ex cestista; Giorgio de Capitani, presbitero; Angelo Navetta, artista; Rosario Olivo, politico; Cristina di Lagopesole (C. Rosati), poetessa, scrittrice. Festeggiano anche: Paolo Carta, musicista, chitarrista; Benedetta Corbi, giornalista, conduttrice tv; Gianluca Righetti, ex calciatore, allenatore; Matteo B. Bianchi, scrittore; Giovanni Boccia Artieri, sociologo, saggista; Fabio Caressa, giornalista,...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Helga Cossu, Massimiliano Pani, Tito Schipa jr Notizie correlate Buon compleanno Chuck Norris, Massimiliano Fratarcangeli…Buon compleanno Ignazio Marino, Massimiliano Fratarcangeli, Samuel Eto’o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva... Helga Cossu: la mossa di Cingolani contro il gelo con MeloniLa nomina di Helga Cossu come nuovo direttore della comunicazione di Leonardo segna un momento cruciale per l’azienda, avvenuta in anticipo rispetto...