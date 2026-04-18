Buon compleanno Helga Cossu Massimiliano Pani Tito Schipa jr
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra queste, si trovano artisti, sportivi e politici, come Helga Cossu, Massimiliano Pani, Tito Schipa Jr., Roberto Calderoli, Fabio Caressa, Wojciech Szczesny, Luigi Grillo e Claudio Sabelli. Viene fatto un augurio di buon compleanno a tutte queste figure, senza ulteriori commenti o approfondimenti.
La Maddalena di Piero di Cosimo in mostra a Palazzo Venezia: un viaggio nella vita delle donne nel Rinascimento fiorentino Oggi 18 aprile compiono gli anni: Wojciech Szczesny, calciatore; Arianna Szörényi, reduce da Auschwitz; Franca Vendrame, ex cestista; Giorgio de Capitani, presbitero; Angelo Navetta, artista; Rosario Olivo, politico; Cristina di Lagopesole (C. Rosati), poetessa, scrittrice. Festeggiano anche: Paolo Carta, musicista, chitarrista; Benedetta Corbi, giornalista, conduttrice tv; Gianluca Righetti, ex calciatore, allenatore; Matteo B. Bianchi, scrittore; Giovanni Boccia Artieri, sociologo, saggista; Fabio Caressa, giornalista,...🔗 Leggi su Romadailynews.it
Notizie correlate
Buon compleanno Chuck Norris, Massimiliano Fratarcangeli…Buon compleanno Ignazio Marino, Massimiliano Fratarcangeli, Samuel Eto’o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva...
Helga Cossu: la mossa di Cingolani contro il gelo con MeloniLa nomina di Helga Cossu come nuovo direttore della comunicazione di Leonardo segna un momento cruciale per l’azienda, avvenuta in anticipo rispetto...