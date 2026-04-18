Bum bum Pohjanpalo il Palermo liquida il Cesena davanti a Miccoli e Pastore

Il Palermo ha battuto il Cesena in una partita che si è conclusa con un punteggio netto, davanti a Miccoli e Pastore, lasciando il pubblico senza parole. La vittoria non ha però cambiato le posizioni in classifica, poiché i punti di distacco da Frosinone e Monza sono ancora di quattro, anche se i biancazzurri devono ancora disputare una partita. La squadra di Inzaghi può comunque guardare avanti con un sorriso.

La promozione diretta si allontana, perché i punti di distacco da Frosinone e Monza restano 4 ma con una partita in meno da giocare, però Inzaghi può comunque sorridere. Perché il Palermo ha vinto facilmente una partita che poteva nascondere delle insidie dopo la trasferta di Frosinone. È bastato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lentigione bum bum. Fa il blitz e balza in testaSASSO MARCONI LENTIGIONE SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Prasso (29’ st Galassi), Geroni, Tarozzi, Gobbo, Gamberini, Gattor (25’ st Armaroli),... Leggi anche: Festone di carnevale a Bim bum bam