Buffon confessa | il rimpianto per il Real e il sogno del Pallone d’Oro

Nella sua biografia, intitolata Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, Gianluigi Buffon rivela di avere un rimpianto legato a un’occasione mancata con un club spagnolo e parla del sogno di vincere il Pallone d’Oro. Il portiere conferma di aver avuto opportunità di trasferimento che non si sono concretizzate e di aver sempre desiderato ottenere il riconoscimento individuale, oltre a riflettere sulla propria carriera e sulle sfide affrontate nel corso degli anni.

Gianluigi Buffon riflette sulla propria lunga carriera attraverso le pagine della biografia intitolata Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, nota anche con il titolo Saved all’estero. L’ex portiere della Juventus affronta i momenti decisivi del suo percorso sportivo, toccando temi che spaziano dai rimpianti personali fino alla gestione delle sconfitte più amare. Il peso dei rimpianti e la maturità dopo il Real Madrid. Nelle memorie pubblicate, Buffon analizza l’impatto emotivo di alcuni eventi cruciali. Nonostante la felicità per i traguardi raggiunti, emerge un senso di rammarico legato a una specifica azione nel 2018. In quell’occasione, durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid, la decisione arbitrale di concedere un rigore al 93’ scatenò in lui una reazione violenta che portò all’espulsione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buffon confessa: il rimpianto per il Real e il sogno del Pallone d’Oro Notizie correlate Buffon: "Le finali perse e il Pallone d'Oro 2006? Ecco cosa penso"Ospite dell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda l'episodio completo su YouTube ), Gigi Buffon ha risposto così alle domande sui potenziali... Alessia Tarquinio mostra il suo telefono a Valverde dopo Real-City: c’è il Pallone d’Oro, lui lo meritaNel dopo partita di Real Madrid-Manchester City, Federico Valverde, autore della bellissima tripletta che ha deciso il match, ha 'ricevuto' in... Tutti gli aggiornamenti Buffon: Pallone d'Oro? Sentivo sempre la speranza. Ho un solo rimpianto, contro il Real...Gianluigi Buffon è stato per anni il capitano e leader della Juventus e dell'Italia, con cui ha vinto quasi tutto. All'appello mancano infatti la Champions League e il Pallone d'oro, che avrebbero res ... tuttosport.com Buffon sull'eliminazione dell'Italia: Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoieE' andato in scena ieri sera, presso la chiesa di St Martin in the Fields di Londra, la presentazione della biografia scritta da Gianluigi Buffon. tuttomercatoweb.com