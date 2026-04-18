Brovello-Carpugnino celebra le tradizioni | torna la Fiera Vergantina per la sua 30esima edizione
Sabato 25 aprile si terrà a Brovello-Carpugnino la 30esima edizione della Fiera Vergantina, una manifestazione dedicata alle tradizioni agricole e agli allevamenti di bovini della zona. La fiera si svolgerà nella frazione di Graglia Piana e rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale, che ogni anno si concentra sulla valorizzazione delle attività tipiche dell’area. Questa edizione segna un traguardo significativo per l’evento, che si ripete con cadenza annuale.
Un traguardo importante per una delle manifestazioni più sentite dell'Alto Vergante. Sabato 25 aprile, a Brovello-Carpugnino, la frazione di Graglia Piana ospiterà la 30esima edizione della Fiera Vergantina, l'evento nato per valorizzare le attività agricole e gli allevamenti locali di bovini.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Torna la fiera nautica più importante del Sud Italia, giunta alla sua 24^ edizione