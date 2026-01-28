Potenza-Ternana mister Liverani punta su Dubickas e Leonardi Probabili formazioni e REGOLAMENTO

Questa sera allo stadio Viviani di Potenza si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Potenza e Ternana. Mister Liverani conferma Dubickas e Leonardi tra i titolari, mentre le due squadre cercano di conquistare il pass per la finale. Circa tremila tifosi sono pronti a sostenere le proprie squadre in questa partita che può cambiare tutto.

Le compagini di Potenza-Ternana si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (ore 18). Allo stadio Viviani sono attesi circa tremila spettatori per la sfida che vale l'accesso alla finalissima. Sugli spalti saranno presenti 96 tifosi rossoverdi collocati nel settore ospiti. La formazione di Liverani è costretta a vincere per passare il turno poiché, nel match di andata, sono stati i rossoblù a conquistare il successo di misura. "Al termine del turno di semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all'esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

