Bonus Vesta torna il click day | il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglie

Nuovo appuntamento per le famiglie piemontesi che intendono richiedere il voucher Vesta. La Regione Piemonte ha infatti ufficializzato la data del prossimo "click day": la piattaforma aprirà il 21 aprile alle ore 12 e resterà attiva per 12 ore.Per il 2026 sono stati messi in campo 20 milioni di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Temi più discussi: Bonus Vesta 2026: domande per il sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso; Bonus Vesta: click day il 21 aprile; Bonus Vesta 2026: click day il 21 aprile; Online la piattaforma per il buono Vesta.

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