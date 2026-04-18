Bonus natalità 2026 | al via le domande 1000 euro a famiglia

È iniziata la possibilità di presentare le domande per il bonus natalità del 2026, un sostegno economico di mille euro destinato alle famiglie con un nuovo componente. La misura mira a coprire le spese associate alla nascita o all’ingresso di un bambino nel nucleo familiare. Le famiglie interessate possono ora accedere alla procedura per richiedere il contributo, che sarà assegnato secondo i requisiti previsti dalla normativa.

È ufficialmente partita la fase operativa del bonus nuovi nati 2026, il contributo economico destinato alle famiglie per sostenere le spese legate alla nascita o all’ingresso di un figlio nel nucleo familiare. L’INPS ha aperto la piattaforma per l’invio delle domande, dando il via a una misura che punta a incentivare la natalità in un contesto demografico sempre più critico. Il contributo consiste in un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2026. Il bonus è rivolto ai genitori con un determinato requisito economico: per accedere è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro, calcolato secondo criteri specifici per le prestazioni familiari.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Al via il Bonus nuovi nati 2026 : le famiglie possono richiedere un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato . Un sostegno concreto per aiutare le spese iniziali legate all’arrivo di un bambino e incentivare la natalità . Do - facebook.com facebook