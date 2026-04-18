Nella giornata di oggi, si è verificato uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata. Secondo la Federazione nazionale pensionati della Cgil locale, molte strutture sul territorio hanno aderito con un'adesione molto elevata, portando alla chiusura di numerosi reparti, tra cui alcune sale operatorie e ospedali privati come il Malatesta Novello e il San Lorenzino. La protesta ha coinvolto diverse strutture in tutta Italia, creando disagi in vari reparti sanitari.

L’adesione allo sciopero nazionale della sanità privata, comunica la Fnp di Cgil territoriale, ha registra "altissime adesioni a livello nazionale e nelle strutture del nostro territorio (Malatesta Novello, San Lorenzino e ospedali privati) con moltissimi reparti chiusi". "Il messaggio a Governo e associazioni datoriali è chiaro – afferma Cgil – serve subito il rinnovo dei contratti scaduti da 8 e 14 anni". I lavoratori della sanità privata e delle rsa private hanno incrociato le braccia per lo sciopero nazionale unitario proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil FP. Lo sciopero ha coinvolto 300 mila operatrici e operatori in tutto il Paese, con l’obiettivo di sbloccare il rinnovo dei contratti del settore scaduti da otto (sanità privata) e 14 anni (rsa private).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blocco della sanità privata: "Sala operatoria chiusa"

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