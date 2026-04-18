Blitz nella fabbrica di vestiti | 8 lavoratori in nero 2 clandestini

Durante un'operazione delle forze dell’ordine in un capannone industriale, sono stati scoperti otto lavoratori impiegati senza regolare contratto e due persone clandestine. Il luogo, apparentemente destinato alla produzione di abbigliamento, è stato identificato come un sito di sfruttamento e attività illegali. L’intervento ha portato al sequestro di documenti e materiali legati alla produzione, mentre proseguono le indagini per approfondire la situazione.

Un capannone industriale apparentemente dedicato alla produzione di abbigliamento, trasformato in un luogo di sfruttamento e illegalità diffusa, stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine. È quanto scoperto a Prevalle, durante un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Salò.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabbrica abusiva, lavoratori in nero: il blitz della polizia metropolitana Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blitz nella fabbrica di vestiti: 8 lavoratori in nero, 2 clandestini - BresciaToday; Fabbrica fantasma di sigarette: il VIDEO del blitz della Guardia di finanza; Operai reclusi e una fabbrica fantasma, scovato un maxi traffico illegale di sigarette (VIDEO): smantellato un impero criminale da 89 milioni; A caccia della droga. Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile. Il ruolo del macellaio. Rischio amianto e liquami pericolosi. San Benedetto, blitz nell’ex fabbrica dei frigoriferiNelle prime ore dell’alba di ieri è stata interdetta al traffico via Calatafimi dove si trova l’ex fabbrica dei frigoriferi Sgattoni, da decenni abbandonata. L’indagine, da parte delle autorità, ha ... corriereadriatico.it Si amputa un dito mentre lavora e denuncia i suoi aguzzini. Blitz della polizia nella fabbrica degli orroriL’attività d’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia ricevuta da una donna, anch’essa di origine cinese, che, mentre lavorava senza regolare contratto in un’azienda di produzione di borse in ... lanazione.it Serie B, tris del #Venezia a Bari, il #Frosinone non molla, blitz salvezza dell’ #Avellino a Mantova. Sestina dello #Spezia x.com TRIS Siracusa. . Blitz antidroga a Palma di Montechiaro: Arrestato un giovane disoccupato. Durante la perquisizione sono spuntati oltre un chilo e duecento grammi di cocaina purissima e un vero e proprio arsenale di munizioni: ben 407 cartucce di vario calib facebook