Bimbo vola giù dal balcone scena spaventosa in Italia | piccolissimo agghiacciante

Un incidente grave si è verificato a Sassari, dove un bambino di soli 3 anni è caduto dal balcone di un appartamento al primo piano. Dopo un volo di circa cinque metri, il piccolo è finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto.

Un grave incidente scuote Sassari: un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un appartamento al primo piano, finendo sull’asfalto dopo un volo di circa cinque metri. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove è attualmente ricoverato in condizioni giudicate molto serie. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni disponibili il dramma si è consumato in pieno giorno, in una zona centrale della città. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i passanti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo vola giù dal balcone, scena spaventosa in Italia: piccolissimo, agghiacciante Notizie correlate Getta la moglie dal balcone, poi il gesto estremo: tragedia choc in Italia, scena agghiaccianteUna mattinata di apparente normalità si è trasformata in pochi istanti in un dramma che ha sconvolto un intero quartiere. “A terra, in una pozza di sangue”. L’agghiacciante scoperta in Italia, scena spaventosaGiallo nel Vicentino, dove un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Cavazzale. Altri aggiornamenti Si parla di: Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservata; Spinge la moglie Patrizia Lamanuzzi giù dal terrazzo, poi Luigi Gentile si suicida: la fine del matrimonio, l'ultima lite e il post sui...