Big Mistakes quando il titolo è un’auto-profezia | la nostra recensione brutalmente onesta

Da donnapop.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Big Mistakes è una serie attualmente disponibile su Netflix, realizzata da diversi registi legati al mondo indie e mainstream. La produzione cerca di adottare uno stile che ricorda quello di registi come Guy Ritchie, ma senza riuscirci a livello di montaggio o di originalità. Il titolo stesso, in italiano, si traduce come “Gravi Errori”. La serie si presenta con un approccio diretto e senza troppi filtri, evidenziando alcune scelte stilistiche e narrative che attirano l’attenzione.

Recensione brutalmente onesta di Big Mistakes, serie attualmente in onda su Netflix. SCHEDA TECNICA. Regia: Vari registi della scuderia indie-mainstream che cercano di imitare lo stile di Guy Ritchie senza averne il montatore (o il talento).. Cast Principale: Un mix di attori caratteristi in cerca di riscatto e “volti nuovi” che hanno l’espressività di un paracarro sotto la pioggia.. Sceneggiatura: Un gruppo di autori convinti che inserire una battuta sarcastica ogni tre minuti basti a nascondere i buchi di trama grandi quanto il cratere di un asteroide.. Produzione: Una joint venture tra piattaforme streaming che devono riempire il catalogo per giustificare l’aumento dell’abbonamento.🔗 Leggi su Donnapop.it

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Temi più discussi: Big Mistakes è un (imperfetto) manuale di sopravvivenza per fratelli incasinati; Un capolavoro del suo genere: per gli utenti Netflix questa nuova serie è praticamente perfetta; Big Mistakes; Big mistakes, l’occasione (sbagliata) fa i fratelli ladri.

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