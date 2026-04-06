Una donna che utilizza un'auto di alta gamma per fare semplicemente la spesa ha attirato l'attenzione dei media. La sua scelta ha scatenato reazioni di sorpresa e critiche sui social network, dove si discute del senso di spendere così tanto per un uso quotidiano. La protagonista, una cantante nota per il passato, ora sembra più un esempio di come la tecnologia e le tendenze influenzino le decisioni personali.

Annalisa non è più una cantante, è un algoritmo umano che ha imparato a prevedere cosa farà muovere il bacino all’italiano medio sotto l’ombrellone. Il brano è un mix di cassa dritta, synth anni Ottanta e un ritornello che ti si incolla ai neuroni come crema solare scaduta. Cosa Funziona di Canzone Estiva di Annalisa. La precisione vocale: Annalisa è un laser. Non sbaglia una nota, non sporca un fiato, non ha un’incertezza. La sua tecnica è talmente perfetta che a tratti sembra generata da un’intelligenza artificiale superiore. In questo brano, usa la voce come uno strumento a percussione, martellando le sillabe con una scansione millimetrica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Annalisa è una Ferrari usata per andare a fare la spesa, che spreco: la recensione brutalmente onesta

“Un bel giorno”, recensione brutalmente onesta: che noia Fabio De Luigi (e che spreco Virginia Raffaele che non fa Virginia Raffaele)Questo film è nato con un cartello gigante invisibile sopra il titolo: “Per favore, fateci fare incassi”.

“Cena di classe” ti ricorda perché non volevi vedere più i compagni del liceo: la recensione brutalmente onestaDiciamolo subito: se i suoi lavori precedenti erano una martellata sulle gengive, Cena di Classe prova a essere una satira sociale, ma finisce per...

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“Canzone estiva” è la canzone più passata dalle radio italiane questa settimana (fonte Earone di oggi). Con questo brano, Annalisa segna un ulteriore traguardo in una carriera costellata di hit, dove tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta dell’airplay radiofo facebook