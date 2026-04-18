Beverly Hills 90210 | torniamo negli anni ' 90 con Georgia Lepore voce di Brenda Walsh

Negli anni '90, Beverly Hills 90210 ha rappresentato un fenomeno televisivo seguito da molti. Ora la serie è tornata su Sky e NOW, portando di nuovo sullo schermo i personaggi più amati. La doppiatrice e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Doppiatori Italiani ha prestato la voce a uno dei personaggi principali, Brenda Walsh. Per lei, questa serie è stata un punto di riferimento che ha segnato la sua carriera di doppiatrice.

Ricordi e colori di un'epoca segnata dai pomeriggi davanti la tv, sognando con Shannen Doherty e Luke Perry: ne parliamo con la doppiatrice e vicepresidente ANAD, timbro storico della serie cult, ora tornata su Sky e NOW. Stiamo vivendo il revival di un passato meraviglioso. Il ritorno della memoria come valore pop(olare), esaltato dalla musica, dalla moda e, ovviamente, esaltato dal cinema e dalla tv. E non è un caso che le puntate di Beverly Hills, 90210 stiano avendo di nuovo un grande successo grazie al cofanetto on-demand disponibile su Sky e NOW, con tanto di modalità maratona sul canale Sky Collection. La serie creata da Darren Star...🔗 Leggi su Movieplayer.it

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BEVERLY HILLS 90210 LA SERIE TEEN DRAMA CHE HA DEFINITO GLI ANNI 90

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