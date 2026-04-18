Belén Rodríguez | verità sul playback e il legame con De Martino

Durante la terza e ultima puntata del programma trasmesso il 16 aprile su Canale 5, si è verificato un confronto tra Belén Rodríguez e i conduttori Pio e Amedeo. La showgirl ha parlato di un episodio legato al playback, mentre si è discusso anche del suo rapporto con l’ex marito. La puntata si è svolta in un contesto di discussione diretta e senza filtri.

L’atmosfera digitale e televisiva si è accesa durante la terza e ultima puntata di Stanno tutti invitati, trasmessa il 16 aprile su Canale 5, dove Belén Rodríguez ha affrontato un confronto diretto con i conduttori foggiani Pio e Amedeo. Tra scherzi, riferimenti alla sua carriera e riflessioni personali, la showgirl argentina ha trasformato un appuntamento nato per intrattenimento in un momento di trasparenza, rispondendo a domande che spaziano dalla gestione della sua vita privata alle polemiche legate alle sue passate esibizioni sul palco del Festival di Sanremo. Tra verità sul playback e dinamiche sentimentali con De Martino. Il dialogo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belén Rodríguez: verità sul playback e il legame con De Martino Stefano De Martino: confessa finalmente la verità sul suo matrimonio e sul figlio Notizie correlate Belen Rodriguez e il passato con De Martino: la risposta shockDurante la serata di giovedì, nell’ambito della conclusione del terzo appuntamento televisivo dedicato ai vent’anni di carriera di Pio e Amedeo,... “Stefano De Martino e Belen Rodriguez…”. Le indiscrezioni sulla coppia dopo il luttoNel salotto televisivo di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, il racconto di una delle storie più chiacchierate dello spettacolo italiano è...