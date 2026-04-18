Nelle puntate di Beautiful in programma dal 19 al 25 aprile 2026, il serial killer noto come

© US Mediaset Il serial killer de “Il Giardino” torna a colpire. Nelle prossime puntate di Beautiful, il giovane cameriere Hollis viene infatti ritrovato senza vita all’interno del locale di Deacon. La situazione si complica quando, al termine dell’autopsia, Li scopre che il ragazzo è morto per overdose, proprio come Tom. A quel punto, diversi personaggi, a partire da Ridge, sospettano che ci sia Sheila dietro i due omicidi. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: il serial killer de “Il Giardino” colpisce ancora

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