Bari visite negate | per una disabile l’attesa arriva al 2027

Una madre di Bari ha riferito di aver dovuto attendere oltre un anno per una visita medica alla figlia disabile, con tempi che superano i limiti previsti. La donna ha denunciato che, nonostante le richieste, non è stato possibile ottenere appuntamenti in tempi ragionevoli, con le visite che sono state programmate al 2027. La situazione riguarda le difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie per le persone con disabilità nella città.

Una madre di Bari ha denunciato l’impossibilità di garantire cure tempestive alla figlia disabile, dopo aver riscontrato attese che superano di un anno i termini previsti per le visite mediche. La richiesta di una consulenza dermatologica con priorità entro 30 giorni si è trasformata in un appuntamento fissato per il 31 maggio 2027, mentre per la prestazione cardiologica la data disponibile è il 10 maggio 2027. Il corto circuito tra codici di urgenza e disponibilità reale. La gestione delle prenotazioni tramite il Centro Unico di Prenotazione evidenzia un divario profondo tra le necessità cliniche e l’effettiva capacità operativa del sistema sanitario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, visite negate: per una disabile l’attesa arriva al 2027 Notizie correlate Recupero liste d’attesa: al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventiMammografie, visite specialistiche e interventi chirurgici nel terzo fine settimana dedicato al piano straordinario di recupero delle prestazioni...