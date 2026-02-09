Colleferro Massiccio dispositivo di controllo del territorio a cura dei Carabinieri 4 denunce e multe per oltre 5mila euro

I Carabinieri di Colleferro hanno schierato un grande dispositivo di controllo. Durante l’intervento, hanno denunciato quattro persone e multato diversi cittadini per un totale superiore ai 5mila euro. L’operazione continua senza sosta per mantenere l’ordine nella zona.

COLLEFERRO – Non si ferma l'incessante attività di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

