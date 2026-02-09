Colleferro Massiccio dispositivo di controllo del territorio a cura dei Carabinieri 4 denunce e multe per oltre 5mila euro
I Carabinieri di Colleferro hanno schierato un grande dispositivo di controllo. Durante l’intervento, hanno denunciato quattro persone e multato diversi cittadini per un totale superiore ai 5mila euro. L’operazione continua senza sosta per mantenere l’ordine nella zona.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Non si ferma l’incessante attività di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. In L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Colleferro | Artena | Valmontone. Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri nel weekend. Due denunce per patente falsa e guida in stato di ebbrezza alcolica
Anzio | Nettuno. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri. 5 persone denunciate per rissa, tra le quali tre donne
I Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, denunciando cinque persone per rissa, tra cui tre donne.
