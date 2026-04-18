Azalee a Piazza di Spagna una tradizione lunga due secoli | 340 esemplari per la primavera 2026

Ogni primavera, Piazza di Spagna si riempie di azalee che decorano la celebre scalinata di Trinità dei Monti. La tradizione, iniziata circa due secoli fa, prevede la presenza di circa 340 piante per la stagione 2026. Questo appuntamento annuale attira visitatori e appassionati di fiori, che vengono a vedere lo spettacolo di colori creato dalle azalee in fiore. La manifestazione rappresenta un momento fisso nel calendario delle celebrazioni primaverili nella zona.

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, Piazza di Spagna torna a vestirsi di colori grazie alle azalee che riescono a trasformare la Scalinata di Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. Per il 2026 sono 340 gli esemplari protagonisti di una tradizione che affonda le radici in oltre due secoli di storia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. LEGGI ANCHE: «Mettersi in relazione con lo spazio»: l’esperienza radicale di ‘PaperNorthern Lights’ Roma, le azalee in Piazza di Spagna: una tradizione storica tra bellezza e cura. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La presenza delle azalee a Piazza di Spagna è una consuetudine che risale all’Ottocento, con piante provenienti dal Semenzaio di San Sisto, attivo sin dal 1814.🔗 Leggi su Funweek.it

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