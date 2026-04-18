Avvocato con l' intelligenza artificiale c' è un viterbese dietro | Così rendiamo il diritto più accessibile

Da viterbotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato viterbese ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per semplificare l’accesso alle norme e al diritto. La soluzione digitale, progettata per essere facilmente comprensibile, mira a rendere più semplice la consultazione delle leggi e dei regolamenti. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell’ambito legale, offrendo strumenti innovativi per avvocati, studenti e cittadini.

?L'innovazione nel settore forense parla anche viterbese, grazie a una piattaforma nata per rendere le norme alla portata di tutti. Budda law è la startup tech legal ideata da tre avvocati, tra cui il viterbese Matteo Moscioni, che unisce l'esperienza legale del territorio alle potenzialità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Avvocati e Intelligenza Artificiale, cosa dicono gli Ordini

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