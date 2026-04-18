Avvocato con l' intelligenza artificiale c' è un viterbese dietro | Così rendiamo il diritto più accessibile

Un avvocato viterbese ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per semplificare l’accesso alle norme e al diritto. La soluzione digitale, progettata per essere facilmente comprensibile, mira a rendere più semplice la consultazione delle leggi e dei regolamenti. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell’ambito legale, offrendo strumenti innovativi per avvocati, studenti e cittadini.

?L'innovazione nel settore forense parla anche viterbese, grazie a una piattaforma nata per rendere le norme alla portata di tutti. Budda law è la startup tech legal ideata da tre avvocati, tra cui il viterbese Matteo Moscioni, che unisce l'esperienza legale del territorio alle potenzialità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Avvocati e Intelligenza Artificiale, cosa dicono gli Ordini Notizie correlate Nasce Budda Law: l’intelligenza artificiale che rende il diritto accessibile a tuttiIl mondo del diritto entra in una nuova fase grazie all’intelligenza artificiale. Milano-Cortina, l’algoritmo dietro le medaglie: così l’intelligenza artificiale cambia sport e businessRoma, 24 febbraio 2026 – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si chiudono con un’eredità che va oltre il medagliere: la sensazione, ormai nitida,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ancora su avvocati, AI e art. 96 c.p.c.: due recenti decisioni che fanno riflettere; Intelligenza artificiale e giustizia: l’audizione al Senato del Prof. Avv. Michele Filippelli; Avvocato con l'intelligenza artificiale, c'è un viterbese dietro: Così rendiamo il diritto più accessibile; Il dubbio come competenza: formare gli avvocati nell’era dell’AI. Professione forense e intelligenza artificiale: all’Università di Macerata il dibattito con Carlo GagliardiCarlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal North & South Europe e laureato dell’Università di Macerata, ospite del confronto ... centropagina.it Intelligenza artificiale e professionisti: Padova accelera, ma l’adozione resta ancora selettivaIl tema più che mai di scottante attualità è stato sviluppato dall'avvocato Marco Greggio, esperto di diritto societario. «L’AI è destinata a sostituire soprattutto le attività ordinarie e ripetitive, ... padovaoggi.it L’«avvocato del popolo» sfida Fratelli d’Italia a discutere del caso mascherine in un’aula di tribunale ma, da due anni, si rifiuta di apparire davanti alla commissione d’inchiesta che tratta questa vicenda. Eppure un modo per farlo ci sarebbe... facebook CLAUDIA CONTE, RACCONTACENE UN'ALTRA! - L'AVVOCATO DELLA VISPA 34ENNE AMANTE DI PIANTEDOSI.. x.com