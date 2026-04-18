Avviamento all’atletica leggera Corsi gratuiti per gli adolescenti

La società sportiva Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana ha iniziato a proporre corsi gratuiti di avviamento all’atletica leggera rivolti agli adolescenti. L’iniziativa si svolge in città e fa parte del progetto denominato “PISTA”, che mira a promuovere la pratica sportiva tra i giovani. I corsi sono aperti a tutti gli interessati e si svolgono presso le strutture dell’associazione.

È la Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana a portare in città il progetto “PISTA“ (Piano di Sviluppo Talento), presentato ieri alla pista di atletica di viale Piermarini, dai dirigenti del club, alla presenza dell’assessore comunale Francesco Milanesi e di un rappresentante del Coni, e già entrato nel vivo con i primi allenamenti alla pista della Faustina. La storica società lodigiana, affiliata alla Fidal e da anni punto di riferimento per l’atletica sul territorio, è infatti tra le realtà selezionate a livello nazionale nell’ambito del bando “PISTA 2.0“. Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti negli anni e che proietta la Fanfulla in una rete di oltre 150 società coinvolte in tutta Italia tra poli di reclutamento e sviluppo del talento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Avviamento all’atletica leggera. Corsi gratuiti per gli adolescenti Notizie correlate Avviamento al lavoro. Corsi in ComunitàLe esperienze lavorative sono parte integrante del percorso terapeutico per la cura delle dipendenze: formarsi, acquisire competenze, sentirsi utili... Atletica leggera - Cross. Orecchiella d’argentoAltre soddisfazioni ai campionati italiani di cross, a Selinunte, in provincia di Trapani, per i colori del Gs Orecchiella Garfagnana che si è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avviamento all’atletica leggera. Corsi gratuiti per gli adolescenti; Mi piace di cuore, premiati tutti i progetti vincitori della 12° edizione; Tutti in pista, al Linares un’iniziativa dedicata all’Atletica leggera. Avviamento all’atletica leggera. Corsi gratuiti per gli adolescentiÈ la Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana a portare in città il progetto PISTA (Piano di Sviluppo Talento), presentato ieri ... ilgiorno.it Tutti in pista, al Linares un’iniziativa dedicata all’Atletica leggeraHa preso il via al Liceo Linares un nuovo progetto sportivo: Tutti in pista, un’iniziativa dedicata all’avviamento e alla scoperta dell’atletica leggera, rivolta agli studenti delle classi prime di ... licatanet.it Motore gasolio TORO 10HP avviamento a strappo - facebook.com facebook