Avvelenate con la ricina l’hanno torchiata per 4 ore

Una vicenda inquietante si è consumata in un’abitazione, dove una persona è stata avvelenata con la ricina e sottoposta a un lungo interrogatorio di quattro ore. Le prime ricostruzioni indicano che si trattava di un episodio improvviso, ma con il passare del tempo sono emersi elementi che sollevano dubbi sulla natura dell’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Ci sono tragedie che all’inizio sembrano “incidenti”, di quelli che capitano e basta. Poi però i conti non tornano, i dettagli stonano, e il dolore si mescola alla paura: perché se non è stata fatalità, allora qualcuno ha deciso. A Pietracatella, quel confine si è spezzato proprio nei giorni di Natale. È una storia che continua a stringere lo stomaco alla comunità e a chi la segue da fuori: una casa, una famiglia, un malessere improvviso. Le prime spiegazioni, quelle più “semplici”, hanno retto solo per poco. Poi è arrivata una parola pesantissima, di quelle che cambiano tutto: ricina. Per la seconda volta in meno di dieci giorni, la cugina di Gianni Di Vita è stata richiamata in Questura a Campobasso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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