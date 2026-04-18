Autotrasporto proclamato il fermo Le associazioni di categoria | Il tempo è finito

Le associazioni di categoria dell’autotrasporto merci hanno deciso di proclamare uno sciopero, fermando temporaneamente le attività. La scelta è stata comunicata dopo settimane di dialoghi falliti con il Governo, in un momento in cui l’economia sta attraversando difficoltà crescenti per cittadini e imprese. La decisione è stata presa al termine di un confronto tra le associazioni, evidenziando la volontà di manifestare il proprio disappunto riguardo alle mancate risposte alle richieste avanzate.

L’autotrasporto merci si ferma. La decisione, seppur difficile, è maturata al termine del confronto tra le associazioni di categoria, dopo settimane di richieste rimaste senza risposta da parte del Governo, in un contesto economico sempre più critico per cittadini e imprese. La data sarà.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Autotrasporto, proclamato il fermo: lunedì i dettagli ufficialiABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione annunciata da Unatras Unatras ha ufficialmente proclamato il blocco dei servizi di autotrasporto, una scelta che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autotrasporto, proclamato il fermo. Le associazioni di categoria: Il tempo è finito; Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto; Autotrasporto, la protesta parte dalla Sicilia e diventa nazionale: fermo proclamato per maggio; Autotrasporto in sciopero in Sicilia, cinque giorni di fermo contro il caro gasolio. Arriva il blocco nazionale dell'autotrasporto, probabile stop dal 15 maggioÈ una decisione sofferta ma inevitabile di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del Governo, ha aggiunto il presidente. Visto che il preavviso per legge è di 25 giorni, il ... ansa.it Autotrasporto, Unatras proclama il fermo nazionale. Lunedì la comunicazione al GaranteNel giorno della tregua in Libano e della riapertura dello Stretto di Hormuz (annunciata su truth da Trump), l’autotrasporto italiano proclama il fermo dei servizi e delle attività: le date e le modal ... uominietrasporti.it Leggi su Tgr Abruzzo Caro gasolio: tensione e serrata autotrasportatori Si va verso la serrata dei lavoratori dell'autotrasporto anche in Abruzzo per i rincari del gasolio: mancano contromisure - facebook.com facebook Autotrasporto, in arrivo il blocco. Lunedì la comunicazione al Garante scioperi x.com