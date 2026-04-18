Aurora Leone si sposa con uno dei fondatori dei The Jackal | proposta con gin tonic che spiazza tutti FOTO

Aurora Leone, nota attrice e membro del gruppo comico The Jackal, ha annunciato sui social di essere prossima a sposarsi con il suo compagno, Simone Ruzzo. La proposta di matrimonio è avvenuta durante un momento conviviale, con un gin tonic in mano, e la Leone ha condiviso lo scatto che immortala la scena. La notizia ha suscitato sorpresa tra i follower, che hanno commentato con entusiasmo l'evento.

Aurora Leone è pronta a dire sì. La comica dei The Jackal ha annunciato sui social il matrimonio imminente con il compagno Simone Ruzzo, sorprendendo i fan con uno scatto e spontaneo e allegro. Nel post condiviso su Instagram, Aurora Leone appare raggiante accanto al fidanzato in quella che sembra a tutti gli effetti una promessa di matrimonio. Lei indossa un elegante completo giacca e pantaloni chiaro, con un mazzo di fiori bianchi tra le mani; lui sfoggia un completo verde bottiglia. Un’immagine che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan e di altri colleghi dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Aurora Leone si sposa con uno dei fondatori dei The Jackal: proposta (con gin tonic) che spiazza tutti (FOTO) Notizie correlate Leggi anche: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa Le creazioni dei pasticceri della Tuscia: dall'uovo al gusto cuore di Viterbo a quello al gin tonic | FOTOMa le delizie realizzate dagli artigiani viterbesi per la Pasqua non finiscono qui, con proposte tra tradizione e innovazione: dai maestri del... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Francesco Paolantoni indica i The Jackal conduttori al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Aurora Leone si sposa con uno dei fondatori dei The Jackal: proposta (con gin tonic) che spiazza tutti (FOTO)Aurora Leone annuncia il matrimonio con Simone Ruzzo, fondatore dei The Jackal: la proposta con gin tonic e la foto con il bouquet che ha sorpreso tutti. cinemaserietv.it Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresaAurora Leone sorprende tutti e al tempo stesso emoziona i fan: l’attrice e comica dei The Jackal sposerà Simone Ruzzo in estate ... dilei.it