Atletico Madrid-Real Sociedad oggi in finale di Coppa del Re dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera alle 21 si gioca la finale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Real Sociedad, presso lo stadio de La Cartuja di Siviglia. La partita rappresenta l’ultimo atto della competizione per la stagione 2025-2026 e si svolge nella capitale andalusa. Per seguire l’evento in diretta televisiva o in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili, mentre le formazioni delle due squadre sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Atletico Madrid e Real Sociedad stasera, alle ore 21, si affrontano a Siviglia, allo stadio de La Cartuja nella finale di Coppa del Re 2025-2026. L'incontro si potrà seguire in diretta su DAZN.🔗 Leggi su Fanpage.it

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