Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026 Netto calo per Dalla Strada al Palco 2.338 – 16.7% che vince comunque sul GF Vip 1.968 – 17.3%

Venerdì 17 aprile 2026, le rilevazioni sugli ascolti televisivi mostrano un calo per il programma “Dalla Strada al Palco Special”, che ha raggiunto 2.338.000 spettatori con una percentuale del 16,7%. Nonostante il calo, il programma si è aggiudicato la vittoria sulla trasmissione “Grande Fratello Vip”, che ha raccolto 1.968.000 spettatori con il 17,3% di share.

Nella serata di ieri, venerdì 17 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 888.000 spettatori pari al 4.9% e Oltre il Paradiso 790.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Spider-Man – Homecoming incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo segna 678.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.185.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 893.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 MasterChef ottiene 380.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026. Netto calo per Dalla Strada al Palco (2.338 – 16.7%) che vince comunque sul GF Vip (1.968 – 17.3%) Notizie correlate Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv venerdì 17 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti TV | Venerdì 10 Aprile 2026. Dalla Strada al Palco sfiora i 3 milioni (21%) e batte Grande Fratello Vip (17.2%), ottimo Crozza (7.5%)Nella serata di ieri, venerdì 10 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado; Ascolti, gli artisti sconosciuti battono vip: Dalla strada al palco meglio del Grande fratello; Ascolti tv ieri (10 aprile), Bianca Guaccero supera Ilary Blasi: Dalla Strada al Palco parte col botto contro il GF Vip; Stasera in TV, programmi e film di venerdì 17 aprile in prima serata. Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv 17 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Otto fasi, due fronti e un tunnel scavato per mesi: la banda entra dalla strada e dal sottosuolo, arriva al caveau e continua a operare anche con i carabinieri fuori. Quando scatta il blitz, però, è già tutto finito: restano solo il cunicolo e una fuga senza tracce. Ecco facebook