Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026 Netto calo per Dalla Strada al Palco 2.338 – 16.7% che vince comunque sul GF Vip 1.968 – 17.3%

Da davidemaggio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile 2026, le rilevazioni sugli ascolti televisivi mostrano un calo per il programma “Dalla Strada al Palco Special”, che ha raggiunto 2.338.000 spettatori con una percentuale del 16,7%. Nonostante il calo, il programma si è aggiudicato la vittoria sulla trasmissione “Grande Fratello Vip”, che ha raccolto 1.968.000 spettatori con il 17,3% di share.

Nella serata di ieri, venerdì 17 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5  Grande Fratello Vip conquista 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 888.000 spettatori pari al 4.9% e Oltre il Paradiso 790.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Spider-Man – Homecoming  incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo  segna 678.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.185.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 893.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 MasterChef ottiene 380.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026. Netto calo per Dalla Strada al Palco (2.338 – 16.7%) che vince comunque sul GF Vip (1.968 – 17.3%)

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