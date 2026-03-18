Ascolti TV 18 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026. I numeri ufficiali sono stati comunicati questa mattina e riguardano le principali trasmissioni trasmesse in prima serata. I dati si riferiscono alla quantità di pubblico che ha seguito i vari programmi, senza analisi o interpretazioni. La lista include le performance di canali e show più seguiti durante la sera.

Ascolti TV 18 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 18 Marzo 2026. Ultimo aggiornamento: 18032026, 18:31 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 18 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 18 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 18 Marzo 2026. Di seguito i . 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 18 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 18 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 18 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 18 Gennaio 2026. Ascolti TV 18 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 18 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 18 Febbraio 2026. Approfondimenti e contenuti su Auditel della Temi più discussi: Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti; Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio; Ascolti TV ieri sera, 8 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?; Ascolti TV 17 marzo 2026: esordio tiepido per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Ascolti tv ieri 18 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 15 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di domenica 15 marzo ... mam-e.it Ascolti Tv ieri (17 marzo): delusione Grande Fratello Vip, Lino Guanciale volaLe Libere Donne registra più di 3 milioni di spettatori, il reality show di Ilary Blasi non va oltre il 18,4% di share, è record negativo: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti altissimi per ambedue i programmi del pre serale di Rai e Mediaset #AscoltiTv #auditel #fblifestyle #gerryscotti #stefanodemartino #affarituoi #LaRuotadellaFortuna facebook ULTIM'ORA Diffusi i dati auditel della finalissima di #Sanremo2026 x.com