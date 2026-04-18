ascesa discesa e risalita del coventry

Dopo un lungo periodo di assenza di 25 anni, la squadra di calcio di Coventry è tornata a disputare la Premier League. La squadra ha attraversato momenti di difficoltà e successi, culminando con la promozione questa stagione. La squadra ha un nuovo allenatore e ha ottenuto risultati che hanno permesso la risalita tra le migliori del campionato inglese. La promozione è stata confermata dopo le ultime partite decisive.

La storica squadra di calcio inglese è tornata in Premier League dopo 25 anni, con un allenatore che forse era stato giudicato troppo in fretta Venerdì sera il Coventry ha pareggiato 1-1 contro il Blackburn Rovers, riuscendo così a vincere con quattro giornate d’anticipo la Championship, la Serie B inglese. Dalla prossima stagione il club tornerà quindi in prima divisione, la Premier League, per la prima volta dopo 25 anni, durante i quali ha fatto in tempo a scendere e risalire dalla quarta divisione, la League Two. Ce l’ha fatta dopo una grossa crisi societaria, un po’ di problemi con il suo stadio e grazie a un allenatore – l’ex centrocampista inglese Frank Lampard – che finora in molti avevano sottovalutato, dopo un inizio di carriera ondivago e privo di grandi successi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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