Ascesa discesa e risalita del Coventry

Da ilpost.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo periodo di assenza di 25 anni, la squadra di calcio di Coventry è tornata a disputare la Premier League. La squadra ha attraversato momenti di difficoltà e successi, culminando con la promozione questa stagione. La squadra ha un nuovo allenatore e ha ottenuto risultati che hanno permesso la risalita tra le migliori del campionato inglese. La promozione è stata confermata dopo le ultime partite decisive.

La storica squadra di calcio inglese è tornata in Premier League dopo 25 anni, con un allenatore che forse era stato giudicato troppo in fretta Venerdì sera il Coventry ha pareggiato 1-1 contro il Blackburn Rovers, riuscendo così a vincere con quattro giornate d’anticipo la Championship, la Serie B inglese. Dalla prossima stagione il club tornerà quindi in prima divisione, la Premier League, per la prima volta dopo 25 anni, durante i quali ha fatto in tempo a scendere e risalire dalla quarta divisione, la League Two. Ce l’ha fatta dopo una grossa crisi societaria, un po’ di problemi con il suo stadio e grazie a un allenatore – l’ex centrocampista inglese Frank Lampard – che finora in molti avevano sottovalutato, dopo un inizio di carriera ondivago e privo di grandi successi.🔗 Leggi su Ilpost.it

ascesa discesa e risalita del coventry
© Ilpost.it - Ascesa, discesa e risalita del Coventry

Notizie correlate

Ascesa (e discesa) di Vannacci a Udine: tutti i retroscena e i nomi che sostengono il generaleQuando avvenne il vostro primo contatto?“Circa un anno e mezzo prima delle europee uscì il libro “Il mondo al contrario”.

Pagelle discesa maschile Olimpiadi: Franzoni deve credere nel superG, Odermatt patisce l’ascesa dei giovaniGiovanni Franzoni, 9: non è corretto parlare di consacrazione definitiva, perché chi vince a Wengen (in superG) e a Kitzbuehel (in discesa) va già...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ascesa, discesa e risalita del Coventry; Busseto: domani l’appuntamento live dalle 15.45!; CICLOTURISMO / La quinta edizione delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso aumenta le date e apre a gravel e mtb.

Sondaggi intenzioni di voto: destra e PD in discesa, lieve risalita dei Cinque StelleSecondo i sondaggi politici, Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 29,8%. Il dato, pur mantenendo la formazione in testa alle preferenze, evidenzia una leggera flessione rispetto alle ... it.blastingnews.com

Trova facilmente notizie e video collegati.