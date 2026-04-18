Aramis Group accelera l’integrazione europea

Aramis Group prosegue nel suo processo di espansione in Europa, rafforzando la presenza sul continente. L’azienda ha adottato una nuova identità di marca condivisa che coinvolge anche brumbrum, il marchio italiano del gruppo. Questa mossa mira a consolidare la presenza europea e a favorire un’integrazione più efficace tra le diverse realtà del gruppo.

(Adnkronos) – Aramis Group accelera il percorso di convergenza in Europa e rafforza la propria presenza continentale con una nuova brand identity condivisa, coinvolgendo anche brumbrum, marchio italiano del gruppo. L’obiettivo dichiarato è rendere l’acquisto di auto usate ricondizionate un’esperienza più semplice, sicura e accessibile per i consumatori europei. Leader europeo nella vendita online B2C di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Leggi anche: Sostenibilità: indagine, leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività Pmi

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: ?Aramis Group unifica la brand identity in Europa: coinvolto anche brumbrum; Aramis Group accelera in Europa: nuova identità comune e più forza a brumbrum in Italia.

Aramis Group accelera in Europa: nuova identità comune e più forza a brumbrum in ItaliaAramis Group, realtà ormai consolidata a livello europeo nella vendita online di auto usate ai privati e tra i nomi ... msn.com