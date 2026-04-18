Anzio Tor Caldara La torre cinquecentesca rivivrà L’annuncio nel corso della Festa di Primavera nella Riserva regionale

Durante la Festa di Primavera nella Riserva regionale di Tor Caldara è stato annunciato che la torre cinquecentesca, attualmente visitabile, riceverà un restauro per garantirne la conservazione. La struttura, situata nell’area protetta, sarà oggetto di interventi dedicati alla tutela del patrimonio storico. Nessuna data precisa è stata comunicata per l’avvio dei lavori, ma l’obiettivo è di preservare l’edificio per le future generazioni.

ANZIO (Luciana Vinci) – Nuova vita per la Torre cinquecentesca che accoglie i Visitatori nella Riserva regionale di Tor Caldara: la torre cinquecentesca rivivrà. L’annuncio è stato dato nel corso della prima edizione della Festa di Primavera nella Riserva, gestita dall’Ente regionale Parco dei Castelli Romani: «la Regione Lazio – ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco, avv. Ivan Boccali – ci ha assegnato un finanziamento di 400mila euro per realizzare interventi sulla Torre medievale e aprirla così di nuovo alla cittadinanza. Un successo per la Riserva e, soprattutto, per la comunità, che potrà tornare a vivere appieno tutti i tesori di questa Area protetta».🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anzio. Tor Caldara. La torre cinquecentesca rivivrà. L’annuncio nel corso della Festa di Primavera nella Riserva regionale Notizie correlate Parco dei Castelli Romani. Giovedì 16 Aprile dalle ore 9 alle 13, 1^ Festa di Primavera nella Riserva di Tor Caldara ad AnzioL’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra Istituzioni, cittadini, scuole e appassionati di natura, con l’obiettivo di valorizzare il... Festa di Primavera nella Riserva di Tor CaldaraL'Ente Parco dei Castelli Romani, gestore della Riserva di Tor Caldara, è lieto di annunciare la prima Festa di Primavera presso la Riserva regionale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tor Caldara, la torre cinquecentesca rivivrà; Festa di Primavera nella Riserva di Tor Caldara; Anzio, riaperta la Riserva Naturale di Tor Caldara dopo la riqualificazione; Castelli Romani, nuova vita per la Riserva di Tor Caldara riaperta al pubblico. Anzio, riaperta la Riserva Naturale di Tor Caldara dopo la riqualificazioneAnzio, una fantastica mattinata quella di ieri durata dalle 9 alle 13, in una delle Riserve Naturali più belle e incontaminate del Lazio, quella ... msn.com Anzio, Festa di Primavera alla riserva naturale di Tor Caldara riaperta dopo i lavori di sistemazioneÈ stata una mattinata all’insegna della natura presso la Riserva naturale di Tor Caldara ad Anzio, una più belle e incontaminate del Lazio, in occasione della Festa di Primavera organizzata dal Parc ... ilgranchio.it Trovato a tor caldara,via ardeatina,portato dal veterinario,dopo svariati tentativi di rintracciare i numeri telefonici risalenti al chip è stato preso dal canile alba dog a pomezia,se il proprietario lo riconosce ora si trova lì ! facebook